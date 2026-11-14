تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

بناء على إشارة القضاء المختصّ، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف: – ح. م. ش. (مواليد عام 2004، لبناني)، وذلك لارتكابه عمليّات سلب في بيروت وجبل لبنان.



وطلبت المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّته، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرَّقمَين التّاليَين: 921115-05 أو 922173-05 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّه.