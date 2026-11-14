تدابير سير بتاريخ 15-11-2026 على خطّ برج حمود – جونيه – جبيل – عنايا بمناسبة إقامة سباق درّاجات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الساعة 7.00 من تاريخ 15-11-2026 سيقيم الاتّحاد اللبناني للدرّاجات "سباق استقلال لبنان لدرّاجات الطريق" لمسافة 47 كلم تقريبًا، وذلك على الأوتوستراد الساحلي من أمام شركة كامبوماتيك بالقرب من جسر المشاة في برج حمّود، باتّجاه جونيه – جبيل صعودًا باتّجاه عنّايا على الطريق العامّ، حيث ستكون نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في عنّايا.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور.

