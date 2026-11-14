قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرائم سلب في بيروت وجبل لبنان وتطلب من ضحاياه التقدّم بشكاوى

بناء على إشارة القضاء المختصّ، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف:



– ح. م. ش. (مواليد عام 2004، لبناني)



وذلك لارتكابه عمليّات سلب في بيروت وجبل لبنان.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّته، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرَّقمَين التّاليَين: 921115-05 أو 922173-05 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّه.