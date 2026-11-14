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تدابير سير بتاريخ 15-11-2026 في ساحة ساسين - الأشرفية بسبب إقامة نشاط رياضي
أمن وقضاء
2026-11-14 | 13:09
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تدابير سير بتاريخ 15-11-2026 في ساحة ساسين - الأشرفية بسبب إقامة نشاط رياضي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه، اعتبارًا من الساعة 11.00 لغاية الساعة 15.00 من تاريخ 15-11-2026، سيقام نشاط رياضي بإشراف الاتّحاد اللبناني للمواي تاي في ساحة ساسين.
وأوضحت أنه، لذلك، سيتمّ إقفال ساحة ساسين، وU-TURN اعتبارًا من الساعة 8.00 لغاية الساعة 18.00 من التاريخ المذكور، لزوم تحضير لوجستيات النشاط (تركيب الحلبة …)
وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر #قوى_الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور.
أمن وقضاء
بتاريخ
15-11-2026
ساسين
الأشرفية
إقامة
رياضي
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