تدابير سير بتاريخ 15-11-2026 في ساحة ساسين - الأشرفية بسبب إقامة نشاط رياضي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه، اعتبارًا من الساعة 11.00 لغاية الساعة 15.00 من تاريخ 15-11-2026، سيقام نشاط رياضي بإشراف الاتّحاد اللبناني للمواي تاي في ساحة ساسين.



وأوضحت أنه، لذلك، سيتمّ إقفال ساحة ساسين، وU-TURN اعتبارًا من الساعة 8.00 لغاية الساعة 18.00 من التاريخ المذكور، لزوم تحضير لوجستيات النشاط (تركيب الحلبة …)



وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر #قوى_الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور.