قوى الامن تعمم صورة موقوف للاشتباه بارتكابه جرائم سلب بقوّة السّلاح في الضاحية الجنوبيّة

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوف ع. ع. (مواليد عام 1978، فلسطيني)، للاشتباه بارتكابه جرائم سلب بقوّة السّلاح في عدّة مناطق من الضاحية الجنوبيّة لبيروت.



وأوضحت المديريّة في بلاغ أن عمليات السلب المشتبه بارتكابها طالت مناطق عدة، بينها طريق المطار والجندولين وسواها.



وطلبت المديريّة من الذين وقعوا ضحيّة الموقوف الاتّصال على الرّقم 451162-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.