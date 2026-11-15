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ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
2026-11-15 | 11:19
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ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
بعد عملية رصد وتتبع أمني في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن، نفذت وحدات من الجيش عملية دهم نوعية في منطقة الشراونة - بعلبك لتوقيف أحد أخطر المطلوبين، المواطن (ف.ج.).
وخلال تنفيذ العملية، تعرضت إحدى الوحدات لإطلاق نار، فردّ عناصر الدورية بالمثل، ما أدى إلى إصابة المطلوب بجروح متوسطة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
والمواطن المذكور مطلوب بعدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق النار على دورية للجيش وعلى مواطنين، وافتعال إشكالات، والاتجار بالمخدرات.
كما أوقِف مواطنان وسوريان، وضُبطت صواريخ وأسلحة وذخائر حربية، ونحو مليون حبة كبتاغون، و١٨ كلغ من المواد المخدرة، إضافة إلى عدد من السيارات.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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