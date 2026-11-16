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قوة اسرائيلية خطفت شقيقين من داخل منزلهما عند أطراف شبعا

أمن وقضاء
2026-11-16 | 02:16
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قوة اسرائيلية خطفت شقيقين من داخل منزلهما عند أطراف شبعا
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قوة اسرائيلية خطفت شقيقين من داخل منزلهما عند أطراف شبعا

تقدّمت قوة اسرائيلية، صباحا، باتجاه محلّة القاطع عند أطراف بلدة شبعا، وخطفت شابَّين شقيقين من أبناء البلدة، من آل حمدان، قبل أن تغادر المنطقة.

سبق عملية الخطف قيام القوّة بدهم منزل الشقيقين وتفتيشه، حيث عمدت إلى بعثرة محتوياته والعبث بأغراضه، قبل اقتيادهما والانسحاب من المكان.

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