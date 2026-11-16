الأمن العام أعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي وقريباً في دبي

أعلنت المديرية العامة للأمن العام بدء استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية في أبوظبي، اعتباراً من اليوم الإثنين الواقع فيه 16 تشرين الثاني 2026.



وأوضحت المديرية في بيان أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حضور خدماتها في الخارج وتسهيل إنجاز معاملات اللبنانيين في بلدان الاغتراب.



وأشارت إلى أن القرار يندرج ضمن خطة التوسّع التدريجي في تقديم هذه الخدمة عبر البعثات الدبلوماسية اللبنانية المعتمدة في الخارج.



وكشفت أن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية يبدأ في القنصلية العامة اللبنانية في دبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



ولفتت إلى أن هذه الخطوة تخفّف عن اللبنانيين في الانتشار أعباء السفر والإجراءات، وتتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر في بلدان إقامتهم.



