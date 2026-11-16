مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أجرتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 15-11-2026، وخلال أقلّ من 48 ساعة على سرقة سيّارة من نوع "رابيد" زرقاء اللون من مدينة بعلبك، من تحديد هويّة المشتبه فيهما وتوقيفهما في محلّة أبلح، وضبط السيّارة المسروقة بحوزتهما.



والموقوفان هما:



- ح. ع. (مواليد عام 1971، سوري)

- ب. ح. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري)



وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تبيّن أنّ الأوّل مطلوب للقضاء بموجب بلاغَي بحث وتحرّ بجرم سرقة درّاجة آليّة، فيما بحقّ الثاني بلاغ بحث وتحرّ بجرم سرقة سيّارة، وكانا قد دخلا الأراضي اللبنانيّة خلسة.



وبتفتيشهما والمركبة الآليّة، ضبط بحوزة الأول كمية من مادة حشيشة الكيف، ومواد يُشتبه في أنّها مخدّرة، وهاتف خلوي.



وقد سُلِّم الموقوفان، مع المضبوطات والسيّارة المسروقة، إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.