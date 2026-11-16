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مفتشو الصحة في النبطية يواصلون جولاتهم الرقابية على المؤسسات الغذائية ومراكز التجميل

أمن وقضاء
2026-11-16 | 09:51
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مفتشو الصحة في النبطية يواصلون جولاتهم الرقابية على المؤسسات الغذائية ومراكز التجميل
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مفتشو الصحة في النبطية يواصلون جولاتهم الرقابية على المؤسسات الغذائية ومراكز التجميل

نفذ مفتشو وزارة الصحة العامة في محافظة النبطية جولات ميدانية، بتوجيه من رئيس مصلحة الصحة في المحافظة الدكتور محمد محيدلي، وبالتنسيق مع طبيب القضاء الدكتور بشار شميساني، في إطار الحرص على صحة المواطن والصحة.

وشملت الجولات عددا من محلات بيع المواد الغذائية والملاحم ومحال بيع الدواجن، بهدف التأكد من مدى الالتزام بالشروط والمعايير الصحية، والتقيد بقواعد النظافة العامة وسلامة تخزين المواد الغذائية وعرضها.

كما شملت الجولات عددا من مراكز التجميل، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية والقانونية المعتمدة، وممارسة الأنشطة ضمن الأطر القانونية، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وتأتي هذه الجولات في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها مصلحة الصحة في محافظة النبطية، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة الصحية.

كما أن هذه الجولات الرقابية مستمرة، وستشمل مختلف المناطق والمؤسسات الغذائية ومراكز التجميل، في إطار المتابعة الدورية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع الاشارة الى أن وزارة الصحة تنبه الجميع بضرورة الالتزام بالشروط القانونية والصحية لعملها تحت طائلة اتخاذ اجراءات الاقفال والاحالة على القضاء

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