الجيش الإسرائيلي: اعتقال عنصرين من "السرايا اللبنانية" (فيديو)

قوات جيش الدفاع تعتقل عنصرين إرهابيين من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من تنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان 🔸استكملت قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، خلال الليلة الماضية (الأحد)، عملية في منطقة قرية شبعا بجنوب لبنان، لاعتقال عنصرين إرهابيين من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه ورعاية تنظيم حزب الله الإرهابي. 🔸يخضع العنصران المعتقلان حاليًا للتحقيق لدى قوات الأمن. 🔸يعمل جيش الدفاع بشكل مركّز ضد تنظيم حزب الله الإرهابي، وليس ضد المدنيين في جنوب لبنان. 🔸تواصل قوات الفرقة 210 انتشارها في المنطقة والعمل لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل. — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 16, 2026

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل عنصرين من "السرايا اللبنانية".وقالت عبر "إكس": "استكملت قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، خلال الليلة الماضية (الأحد)، عملية في منطقة قرية شبعا بجنوب لبنان، لاعتقال عنصرين من "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه ورعاية "حزب الله". ويخضع العنصران المعتقلان حاليًا للتحقيق لدى قوات الأمن".