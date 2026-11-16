قوى الامن عممت صور 3 موقوفين للاشتباه بتورّطهم بعمليّات سلب وسرقة في بيروت وضواحيها

بناء على إشارة القضاء المختصّ، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صور الموقوفين:

س. د. (مواليد عام 1994، مكتوم القيد)

م. ع. (مواليد عام 1995، فلسطيني)

د. ا. (مواليد عام 2006، لبنانيّة)، وذلك للاشتباه في قيامهم بعدد من عمليّات السلب والسرقة في بيروت وضواحيها.



وطلبت هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة عمليّات مماثلة، ويشتبهون في ضلوع الموقوفين فيها، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في محلّة الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال بها على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.