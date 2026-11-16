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مراقبو حماية المستهلك في النبطية: محضر ضبط بحق ملحمة وتعهدات خطية لأصحاب ملاحم
أمن وقضاء
2026-11-16 | 12:07
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مراقبو حماية المستهلك في النبطية: محضر ضبط بحق ملحمة وتعهدات خطية لأصحاب ملاحم
واصل مراقبو مصلحة الاقتصاد - مديرية حماية المستهلك، بمؤازرة دوريات من أمن الدولة - مكتب النبطية، جولاتهم الميدانية على المسالخ والملاحم في منطقة النبطية، بناء على توجيهات المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وبحضور وإشراف رئيسة المصلحة المهندسة أليسار صبّاح.
وأسفرت الجولات التي تمت في مدينة النبطية وبلدات الكفور، تول والشرقية اليوم، عن تسطير محضر ضبط بحق إحدى الملاحم لمخالفة نسب الأرباح المسموح بها، وغش المستهلك من خلال فرم اللحوم داخل الماكينة دون الإفصاح عن ذلك للزبائن.
كما تم تنظيم تعهدات خطية لأصحاب ملاحم أخرى بضرورة حيازة الفواتير الرسمية والالتزام بنسب الأرباح المحددة من الوزارة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم تحذير أصحاب الملاحم من فرم اللحوم مسبقا وعرضها في صوانٍ جاهزة للبيع دون الإفصاح عن ذلك، وذلك تطبيقا للقرار رقم 21/١/ا.ت، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، مع دعوة المواطنين الزبائن لكي يكون لديهم الحرص على معرفة طبيعة اللحوم التي يشترونها، والابلاغ عن أي مخالفة عبر الموقع الإلكتروني لمديرية حماية المستهلك.
أخبار لبنان
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