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قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا

أمن وقضاء
2026-11-16 | 12:34
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قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
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قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا

تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة منطقة البقاع – أبلح، حيث استمع إلى إيجاز حول مهماتها، وجال في أقسامها واطّلع على منشآتها ومشاريع التطوير فيها.
 

وخلال الزيارة، التقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، مشيدًا بجهودهم المبذولة بهدف دعم الوحدات العملانية المنتشرة التي تنفذ مهمات متواصلة في منطقة البقاع على صعيدَي حفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها، وسط التحديات الكبيرة الراهنة. 
 

وأشار العماد هيكل إلى أنّ الجيش يعتمد على قدراته الذاتية ويسعى إلى تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
 
وتوجه إليهم بالقول: "إنّ البزة العسكرية هي الملاذ لكل مواطن في لبنان، ونحن نؤدي واجباتنا انطلاقًا من قناعة راسخة وإيمان عميق بالمؤسسة العسكرية ورسالتها الوطنية، ودورها الأساسي في ضمان الأمن والاستقرار لجميع المواطنين. الجيش يعمل على استكمال انتشاره على كامل التراب الوطني ويجب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضينا".
 
 
وأضاف: "إننا نعمل انطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وواجبنا إنجاح قرارات الدولة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، ولن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا".

وأكد العماد رودولف هيكل أنّ القيادة تقدّر عاليًا ما يبذله العسكريون من تضحيات لطمأنة المواطن اللبناني على كامل مساحة الوطن.
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

رودولف هيكل

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