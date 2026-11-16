الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
9
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
9
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
أمن وقضاء
2026-11-16 | 12:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة منطقة البقاع – أبلح، حيث استمع إلى إيجاز حول مهماتها، وجال في أقسامها واطّلع على منشآتها ومشاريع التطوير فيها.
وخلال الزيارة، التقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، مشيدًا بجهودهم المبذولة بهدف دعم الوحدات العملانية المنتشرة التي تنفذ مهمات متواصلة في منطقة البقاع على صعيدَي حفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها، وسط التحديات الكبيرة الراهنة.
وأشار العماد هيكل إلى أنّ الجيش يعتمد على قدراته الذاتية ويسعى إلى تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وتوجه إليهم بالقول: "إنّ البزة العسكرية هي الملاذ لكل مواطن في لبنان، ونحن نؤدي واجباتنا انطلاقًا من قناعة راسخة وإيمان عميق بالمؤسسة العسكرية ورسالتها الوطنية، ودورها الأساسي في ضمان الأمن والاستقرار لجميع المواطنين. الجيش يعمل على استكمال انتشاره على كامل التراب الوطني ويجب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضينا".
وأضاف: "إننا نعمل انطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وواجبنا إنجاح قرارات الدولة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، ولن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا".
وأكد العماد رودولف هيكل أنّ القيادة تقدّر عاليًا ما يبذله العسكريون من تضحيات لطمأنة المواطن اللبناني على كامل مساحة الوطن.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
رودولف هيكل
التالي
تعميم صورة قاصر غادرت منزل ذويها في فنيدق ولم تعد
مراقبو حماية المستهلك في النبطية: محضر ضبط بحق ملحمة وتعهدات خطية لأصحاب ملاحم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-06
قائد الجيش: لن نسمح بزعزعة أمن لبنان وهدفنا الأساسي الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي
أخبار لبنان
2026-11-06
قائد الجيش: لن نسمح بزعزعة أمن لبنان وهدفنا الأساسي الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي
0
أخبار لبنان
2026-09-19
قائد اليونيفيل: نعمل مع الأمم المتحدة وجيش لبنان على ضمان انتقال سلس للمهام
أخبار لبنان
2026-09-19
قائد اليونيفيل: نعمل مع الأمم المتحدة وجيش لبنان على ضمان انتقال سلس للمهام
0
آخر الأخبار
2026-09-12
القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار
آخر الأخبار
2026-09-12
القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار
0
أخبار دولية
2026-11-11
أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ: لن نسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة
أخبار دولية
2026-11-11
أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ: لن نسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
0
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
0
أمن وقضاء
13:07
تدابير سير بسبب أعمال صيانة وإنارة في نفق شاتيلا مساء اليوم
أمن وقضاء
13:07
تدابير سير بسبب أعمال صيانة وإنارة في نفق شاتيلا مساء اليوم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-21
ماذا يكشف نبض قلبك بعد الرياضة؟ اختبار بدقيقة واحدة قد ينذر بمخاطر صحية!
صحة وتغذية
2026-10-21
ماذا يكشف نبض قلبك بعد الرياضة؟ اختبار بدقيقة واحدة قد ينذر بمخاطر صحية!
0
حال الطقس
2026-06-16
طقس ربيعي معتاد في الايام المقبلة...
حال الطقس
2026-06-16
طقس ربيعي معتاد في الايام المقبلة...
0
اقتصاد
2026-11-06
تراجع سعر البنزين والمازوت...
اقتصاد
2026-11-06
تراجع سعر البنزين والمازوت...
0
أمن وقضاء
2026-11-02
بعد انتشار فيديو لشخص يقوم بحركات استعراضية ويتعرّى أمام مسجد محمّد الأمين... فصيلة وسط بيروت توقفه بالتنسيق مع فصيلة الدكوانة
أمن وقضاء
2026-11-02
بعد انتشار فيديو لشخص يقوم بحركات استعراضية ويتعرّى أمام مسجد محمّد الأمين... فصيلة وسط بيروت توقفه بالتنسيق مع فصيلة الدكوانة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
0
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
0
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
2
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
3
أخبار لبنان
05:34
والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان
أخبار لبنان
05:34
والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان
4
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
5
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
6
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
7
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
8
أخبار لبنان
08:53
إطلاق خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في أبوظبي ودبي وبرلين
أخبار لبنان
08:53
إطلاق خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في أبوظبي ودبي وبرلين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More