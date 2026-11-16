تعميم صورة قاصر غادرت منزل ذويها في فنيدق ولم تعد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصرة المفقودة ياسمين حسين خلف (من مواليد عام 2012، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 27-10-2026، منزل ذويها الكائن في محلّة فنيدق، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت ممّن شاهدها أو لديه أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، على الرقم 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.