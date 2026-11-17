الجيش: تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة - الكورة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بإجراء تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة - الكورة بتاريخ 18 /11 /2026، ابتداءً من الساعة 9.00 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة.



لذلك، دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.