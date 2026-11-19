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53 موقوفًا نتيجة تدابير أمنية في مناطق بيروت وجبل لبنان والشمال، وموقوفان اثنان في إشكال الكويخات - عكار
أمن وقضاء
2026-11-19 | 11:05
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53 موقوفًا نتيجة تدابير أمنية في مناطق بيروت وجبل لبنان والشمال، وموقوفان اثنان في إشكال الكويخات - عكار
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 18 /11 /2026، وعلى أثر إشكال حصل بين عدد من المواطنين في بلدة الكويخات – عكار، توجهت وحدة من الجيش إلى البلدة وعملت على فضه، ونفّذت عمليات دهم بحثًا عن المتورطين فيه وأوقفت بنتيجتها المواطنَين (م.ع.س.) و(م.س)، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
كما نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في بيروت وجبل لبنان والشمال، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين و45 سوريًّا وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنين: (ف.ز.)، (ز.ر.)، (ج.م.)، (ع.ب.)، (ح.ا.)، في منطقتَي الشياح والرحاب – بعبدا لحيازتهم مسدسات حربية.
• توقيف المواطنَين (ا.ع.) و(م.د.) في منطقتَي دوار أبو علي والقبة – طرابلس لحيازتهما مسدسَين حربيَّين.
• توقيف المواطن (ع.ط.) في بلدة ببنين - عكار لحيازته مسدسًا حربيًّا.
• توقيف 45 سوريًّا عند حاجز شدرا - عكار، وفي مناطق: وادي خالد وبني صخر والعبودية – عكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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قوى الامن: توقيف 3 أشخاص بالجرم المشهود أثناء سرقة دراجة آلية في بلدة غزة البقاعية
استنابة من النائب العام التمييزي لإجراء مسح شامل لمزارع المواشي والمسالخ والتحقق من تراخيصها وشروط السلامة الصحية والبيئية
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