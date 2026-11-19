قوى الامن: توقيف 3 أشخاص بالجرم المشهود أثناء سرقة دراجة آلية في بلدة غزة البقاعية

أوقفت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي ثلاثة أشخاص بالجرم المشهود، أثناء إقدامهم على سرقة درّاجة آليّة في بلدة غزّة البقاعيّة.



وأوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ إحدى دوريّات المفرزة نفّذت التوقيف بتاريخ 12-11-2026، بنتيجة استقصاءات وتحرّيات سبقت العمليّة.



وتبيّن أنّ الموقوفين هم: ج. ك. (مواليد 2010، سوري)، ا. ج. (مواليد 2003، سوري)، م. ح. (مواليد 2010، سوري).



وسلّمت المفرزة الموقوفين مع الدرّاجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.





