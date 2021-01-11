بعد الطقس المستقر... هل سنشهد تغيّراً؟

طقس اليوم الاثنين على الشكل التالي

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طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي

الثلاثاء

الاربعاء

ما زال يسيطر طقس مستقر وربيعي نهارا على لبنان اليوم ولغاية ظهر الاربعاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي عاصف يترافق مع امطار وسيول وتساقط البرد وثلوج على الجبال.١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٣ درجة، بقاعا بين ٤ و١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و١٨ درجة٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.: طقس مستقر غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٥ و٢٤ درجة، بقاعاً بين ٤ و٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و١٩ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.: طقس دافئ جدا وغائم مع ارتفاع اضافي بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و٢٦ درجة، بقاعاً بين ٦ و٢٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و٢١ درجة يتحول الطقس تدريجيا مساءً الى عاصف مع اشتداد سرعة الرياح وتتساقط امطار رعدية غزيرة ليلا ويتساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٩٠٠م.