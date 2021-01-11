حال الطقس
11 كانون الثاني 2021 - 05:30
Back

بعد الطقس المستقر... هل سنشهد تغيّراً؟

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI,طقس لبنان,كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
ما زال يسيطر طقس مستقر وربيعي نهارا على لبنان اليوم ولغاية ظهر الاربعاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي عاصف يترافق مع امطار وسيول وتساقط البرد وثلوج على الجبال.

طقس اليوم الاثنين على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٣ درجة، بقاعا بين ٤ و١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و١٨ درجة
الإعلان
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٥ و٢٤ درجة، بقاعاً بين ٤ و٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و١٩ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

الاربعاء: طقس دافئ جدا وغائم مع ارتفاع اضافي بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و٢٦ درجة، بقاعاً بين ٦ و٢٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و٢١ درجة يتحول الطقس تدريجيا مساءً الى عاصف مع اشتداد سرعة الرياح وتتساقط امطار رعدية غزيرة ليلا ويتساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على ١٩٠٠م.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً