ساعات تفصلنا عن طقس عاصف...

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ما زالت فترة الاستراحة الجوية القصيرة مستمرة اليوم ولغاية بعد الظهر، على أن يبدأ منخفض جديد بالتأثير على لبنان تدريجياً برياح قوية وأمطار ليلا. ويستمر هذا المنخفض لغاية مساء الاربعاء ويحمل معه الامطار الغزيرة والرياح العاصفة والبرودة في الجو، خصوصاً الاربعاء، حيث تعصف رياح شمالية باردة وتؤدي الى انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج على الجبال المتدنية خاصة اذا استمر الهطول لفترة بعد الظهر والمساء (٨٠٠م - ٩٠٠م).تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:السبت:١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٨ درجة، بقاعا بين ٣ و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٠ درجة٢- الجو : غائم جرئيا الى غائم واحتمال بعض الامطار الخفيفة والمحلية جدا تتحول غزيرة قرابة منصف الليل فيما تتساقط الثلوج على ١٧٠٠م٣- الرياح جنوبية غربية قوية ٦٥كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa٦- الرؤية سيئة محليا٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.الأحد : عاصف جدا وممطر بغزارة مع تساقط البرد وتشكل السيول وعواصف رعدية وثلوج على الـ ١٦٠٠م وتتدنى ليلاً الى ١٣٠٠م. أما الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة، بقاعاً بين ٢ و ١٠ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين ٤ و ٩ درجات فيما الرياح جنوبية غربية عاتية ٩٠ كم/سالاثنين : غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية وثلوج على ال ١٢٠٠م ، فيما الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ٩ و ١٦ درجة، بقاعاً بين صفر و ٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٧ درجات فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٦٥ كم/سالثلاثاء : عاصف وممطر بغزارة مع تساقط البرد وتشكل السيول وعواصف رعدية وثلوج على الـ ١٣٠٠م وتتدنى ليلاً الى ١١٠٠م . أما الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ٩ و ١٥ درجة، بقاعاً بين صفر و ٧ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٥ درجات فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٧٠كم/س