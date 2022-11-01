الحرارة تنخفض والامطار تتساقط... ماذا عن الثلوج؟

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الاربعاء

الخميس

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة، تستمر لغاية يوم غد الاربعاء، وتترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار محلية عموما.وتتساقط اولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء وبعض جبال المكمل بين يومي الثلاثاء والاربعاء (٢٧٠٠ متر وما فوق).- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٩ درجة- الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار رعدية محلية- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa- الرؤية تسوء محلياً- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.: متقلب وغائم جزئيا مع تساقط امطار محلية تترافق مع برق ورعد والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٣ درجة ساحلا ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.: عودة الاستقرار طقس مشمس الى غائم جزئيا الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و ٢٤ درجة ساحلا ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.