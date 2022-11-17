الطّقس الممطر يستمرّ لغاية الجمعة.. كيف هو طقس اليومين المقبلين؟

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ما زالت تؤثّر الكتل الرطبة والباردة على لبنان ويستمرّ الطّقس الممطر المترافق مع استقرار بدرجات لغاية يوم غد الجمعة فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ٢٢٠٠و٢٣٠٠متر.في تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٩ درجة، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٦ درجة.- الجو: غائم مع امطار رعدية متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة شمالاً.- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa.- الرؤية جيدة تسوء جبلاً.- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبيلن:الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.