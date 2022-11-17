حال الطقس
17 تشرين الثاني 2022 - 01:31
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الطّقس الممطر يستمرّ لغاية الجمعة.. كيف هو طقس اليومين المقبلين؟

الطّقس الممطر يستمرّ لغاية الجمعة.. كيف هو طقس اليومين المقبلين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار هواء, الحرارة,الطقس,الطّقس الممطر يستمرّ لغاية الجمعة.. كيف هو طقس اليومين المقبلين؟
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Lebanon News
ما زالت تؤثّر الكتل الرطبة والباردة على لبنان ويستمرّ الطّقس الممطر المترافق مع استقرار بدرجات لغاية يوم غد الجمعة فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ٢٢٠٠و٢٣٠٠متر.

في تفاصيل طقس اليوم: 

- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٨ و  ١٩ درجة،  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٦ درجة. 
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- الجو: غائم مع امطار رعدية متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة شمالاً.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س 
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- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa.
- الرؤية جيدة تسوء جبلاً.
- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.


تفاصيل طقس اليومين المقبيلن: 

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا،  ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.
 
السبت: مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلا،  ٨ و ١٨ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٧ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.
 
 
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