الطقس الحار والرطب ما زال يرافقنا... وهذه تفاصيله

طقس صيفي رطب جدًا وحار بشكل معتاد اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم لتنخفض تدريجيًا غدًا الخميس والجمعة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط. وتنشط الرياح شمالًا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا وبين ١٩ و٣٥ بقاعًا وبين ٢٢ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س تنشط خاصة في الداخل وشمالًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٥ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج (مرتفع شمالًا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانًا خاصةً شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س



الجمعة: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٥ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانًا خاصةً شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س