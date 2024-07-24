الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
35
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
35
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس الحار والرطب ما زال يرافقنا... وهذه تفاصيله
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-07-24 | 02:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس الحار والرطب ما زال يرافقنا... وهذه تفاصيله
طقس صيفي رطب جدًا وحار بشكل معتاد اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم لتنخفض تدريجيًا غدًا الخميس والجمعة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط. وتنشط الرياح شمالًا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا وبين ١٩ و٣٥ بقاعًا وبين ٢٢ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س تنشط خاصة في الداخل وشمالًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٥ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج (مرتفع شمالًا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانًا خاصةً شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
الجمعة: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٥ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانًا خاصةً شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الحار
والرطب
يرافقنا...
تفاصيله
طقس صيفي رطب وحار يسيطر على لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-13
أب ترك طفلته داخل السيارة في الطقس الحارّ... وهكذا وجدتها والدتها المفجوعة!
منوعات
2024-07-13
أب ترك طفلته داخل السيارة في الطقس الحارّ... وهكذا وجدتها والدتها المفجوعة!
0
منوعات
2024-07-11
حالة نادرة في الصين... جنين ينمو في جمجمة شقيقته التوأم: قصّة غريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-07-11
حالة نادرة في الصين... جنين ينمو في جمجمة شقيقته التوأم: قصّة غريبة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2024-07-06
مأساة تصيب عائلة في فلوريدا بعد وفاة طفلها: قصّة مؤثرة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-07-06
مأساة تصيب عائلة في فلوريدا بعد وفاة طفلها: قصّة مؤثرة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2024-07-03
إشعار لإخلاء المنزل دمّر حياته وبدّل قدر والدته... جريمة بشعة في أميركا بطلها مراهق وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-07-03
إشعار لإخلاء المنزل دمّر حياته وبدّل قدر والدته... جريمة بشعة في أميركا بطلها مراهق وهذه تفاصيلها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-07-23
طقس صيفي رطب وحار يسيطر على لبنان
حال الطقس
2024-07-23
طقس صيفي رطب وحار يسيطر على لبنان
0
حال الطقس
2024-07-22
الطقس حار والرطوبة عالية... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2024-07-22
الطقس حار والرطوبة عالية... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2024-07-21
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية!
حال الطقس
2024-07-21
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية!
0
حال الطقس
2024-07-20
طقس رطب وحار في الايام المقبلة... وضباب على المرتفعات
حال الطقس
2024-07-20
طقس رطب وحار في الايام المقبلة... وضباب على المرتفعات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-19
زفاف جاد الحاج وزوجته في بيروت يُشبه الخيال... وكيف بدت العروس؟ (صور)
منوعات
2024-07-19
زفاف جاد الحاج وزوجته في بيروت يُشبه الخيال... وكيف بدت العروس؟ (صور)
0
أخبار دولية
15:19
مقطع مصور يظهر شرطي أميركي يطلق النار على امرأة سوداء غير مسلحة
أخبار دولية
15:19
مقطع مصور يظهر شرطي أميركي يطلق النار على امرأة سوداء غير مسلحة
0
صحة وتغذية
12:33
هل تعانون من آلام المفاصل؟ الحلّ "الملفوف"! (فيديو)
صحة وتغذية
12:33
هل تعانون من آلام المفاصل؟ الحلّ "الملفوف"! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-07-23
"التطورات السياسية والتهديدات الاسرائيلية" في نقاش منتدى حوار بيروت
أخبار لبنان
2024-07-23
"التطورات السياسية والتهديدات الاسرائيلية" في نقاش منتدى حوار بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
0
أخبار دولية
13:49
بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة
أخبار دولية
13:49
بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما سيفعله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما سيفعله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لاعبو لبنان يعودون بلقب "أبطال" في لعبة التوتش رغبي من بطولة العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لاعبو لبنان يعودون بلقب "أبطال" في لعبة التوتش رغبي من بطولة العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اتفاق الاسرى في غزة... سباق مع الوقت وتوصية اسرائيلية بالانسحاب 6 أسابيع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اتفاق الاسرى في غزة... سباق مع الوقت وتوصية اسرائيلية بالانسحاب 6 أسابيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على هذا الأساس تم اختيار مارك أنتوني إبراهيم للمشاركة في أولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على هذا الأساس تم اختيار مارك أنتوني إبراهيم للمشاركة في أولمبياد باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
2
منوعات
07:23
العالم الهولندي يثير المخاوف مجددا... ما الذي سيحصل في البحر المتوسط في الأيام المقبلة؟ (فيديو)
منوعات
07:23
العالم الهولندي يثير المخاوف مجددا... ما الذي سيحصل في البحر المتوسط في الأيام المقبلة؟ (فيديو)
3
علوم وتكنولوجيا
10:53
تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
10:53
تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)
4
منوعات
09:50
إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)
منوعات
09:50
إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)
5
أمن وقضاء
11:42
بعد فيديو سيّارة قوى الامن المحمّلة بالبطيخ... اليكم حقيقة ما جرى
أمن وقضاء
11:42
بعد فيديو سيّارة قوى الامن المحمّلة بالبطيخ... اليكم حقيقة ما جرى
6
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
7
أمن وقضاء
09:52
غادرت منزلها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها
أمن وقضاء
09:52
غادرت منزلها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها
8
أمن وقضاء
12:18
في العيرونية.. وفاة طفل اثر سقوطه من شرفة منزل تبين انه تعرض للاغتصاب
أمن وقضاء
12:18
في العيرونية.. وفاة طفل اثر سقوطه من شرفة منزل تبين انه تعرض للاغتصاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More