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طقس صيفي رطب مع تشكل ضباب على الجبال
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-08-16 | 02:20
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طقس صيفي رطب مع تشكل ضباب على الجبال
يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا وترتفع قليلا جبلا مطلع الاسبوع في ما تستمر الرطوبة عالية في طبقات الجو ما يؤدي الى جوّ غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت : غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
الاحد : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
*
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