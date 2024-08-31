الطقس متقلب قليلًا... هذه تفاصيله

يشهد لبنان طقس صيفي معتاد من حيث الحرارة انما متقلب قليلًا مع احتمال خفيف لتساقط الرذاذ خاصة جبلًا ويستمر اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تكون حارة نهارًا ساحلًا ومعتدلة نهارًا جبلًا ومائلة الى البرودة ليلًا فيما تستمر الرطوبة عالية ساحلًا وفي طبقات الجو وتتشكل السحب والضباب على الجبال مع احتمال رذاذ محلي.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٢ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي شمالًا

- الرياح: جنوبية غربية تنشط شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س



الاثنين: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س