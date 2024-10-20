طقس خريفي مستقر يؤثر على لبنان... ولا منخفضات في المدى القريب

طقس خريفي مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة بفعل مرتفع جوي، يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة، فيما لا منخفضات وأمطار شاملة في المدى القريب.

تفاصيل طقس اليوم الأحد:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ٦ و٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس

- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة نهارا. وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٦ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١١ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.



الثلاثاء: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٦ ساحلا وبين ٦ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية نشطة وسرعتها بين ١٥ و٥٠ كم/س.