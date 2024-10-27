منخفض جوي محتمل منتصف الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤثر على لبنان طقس خريفي جاف جدا ومستقر كلياً ويستمر لغاية آخر الشهر الحالي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة واستمرار خطر انتشار الحرائق.



ومن المحتمل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل (بين ٣١ تشرين الأول و ٤ تشرين الثاني).



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى شمالية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س خصوصا في الجنوب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ١٥ و٥٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول الى شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.