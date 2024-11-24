رياح شمالية قارسة البرودة لغاية الثلاثاء

يؤثّر منخفض جويّ على لبنان اليوم ويترافق مع رياح قوية وتساقط أمطار غزيرة نهارًا تضعف عصرًا وغدًا.

ويُتوقّع أنّ تهبّ رياح شمالية قارسة البرودة وخارج أوانها بدءًا من منتصف هذا الليل ولغاية الثلاثاء.

ويُحذّر من الرياح شمالًا وجبلًا ومن الجليد جبلًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٦ و ٢١ بقاعًا وبين ٩ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم وممطر بغزارة احيانًا خلال النهار مع برق ورعد تتحسر الامطار بدءا من العصر وتتساقط الثلوج على الجبال العالية نهارا ومع دخول الرياح الشمالية الباردة ليلًا يتدنى الى ١٢٠٠متر في حال توفر الهطول

- الرياح: جنوبية غربية قوية خاصة شمالًا نهارًا وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠ كم/س وتصل الى ١٠٠كم/س على الجبال العالية

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: سيء

- حال البحر: مرتفع الموج (٣امتار) وحرارة سطح المياه ٢٢

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

بارد جدًا وغائم وتتساقط أمطار تكون متفرقة ومتقطعة خفيفة بالاجمال وتتساقط ثلوج خفيفة على ١١٠٠متر وادنى بقليل شمالًا الحرارة (تحذير من تشكل الجليد جبلًا) تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ٧ و ١٥ ساحلا وبين صفر و ١٠ بقاعًا وبين ١ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالي غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

الثلاثاء:

بارد جدًا وغائم جزئيًا واحتمال خفيف لتساقط بعض الامطار الخفيفة مع ويتشكل الجليد على الـ١٠٠٠متر ليلًا الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعًا وبين ١ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س