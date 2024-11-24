الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رياح شمالية قارسة البرودة لغاية الثلاثاء

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-11-24 | 02:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رياح شمالية قارسة البرودة لغاية الثلاثاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رياح شمالية قارسة البرودة لغاية الثلاثاء

يؤثّر منخفض جويّ على لبنان اليوم ويترافق مع رياح قوية وتساقط أمطار غزيرة نهارًا تضعف عصرًا وغدًا.

 

ويُتوقّع أنّ تهبّ رياح شمالية قارسة البرودة وخارج أوانها بدءًا من منتصف هذا الليل ولغاية الثلاثاء.

 

ويُحذّر من الرياح شمالًا وجبلًا ومن الجليد جبلًا.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٦ و ٢١ بقاعًا وبين ٩ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم وممطر بغزارة احيانًا خلال النهار مع برق ورعد تتحسر الامطار بدءا من العصر وتتساقط الثلوج على الجبال العالية نهارا ومع دخول الرياح الشمالية الباردة ليلًا يتدنى الى ١٢٠٠متر في حال توفر الهطول

- الرياح: جنوبية غربية قوية خاصة شمالًا نهارًا وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠ كم/س وتصل الى ١٠٠كم/س على الجبال العالية

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: سيء

- حال البحر: مرتفع الموج (٣امتار) وحرارة سطح المياه ٢٢ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الاثنين:

بارد جدًا وغائم وتتساقط أمطار تكون متفرقة ومتقطعة خفيفة بالاجمال وتتساقط ثلوج خفيفة على ١١٠٠متر وادنى بقليل شمالًا الحرارة (تحذير من تشكل الجليد جبلًا) تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ٧ و ١٥ ساحلا وبين صفر و ١٠ بقاعًا وبين ١ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالي غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

 

الثلاثاء:

بارد جدًا وغائم جزئيًا واحتمال خفيف لتساقط بعض الامطار الخفيفة مع ويتشكل الجليد على الـ١٠٠٠متر ليلًا الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعًا وبين ١ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

شمالية

قارسة

البرودة

لغاية

الثلاثاء

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل وصول المنخفض الجوي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-11-22

كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-21

بعد هدوء ساد منذ فجر الثلاثاء... الغارات تجددت على الضاحية

LBCI
أخبار دولية
2024-11-20

زيلينسكي: الألغام الأميركية المضادة للأفراد "مهمة للغاية" لوقف التقدم الروسي

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-20

قصف عنيف وغارات متواصلة بالتزامن مع محاولات توغل إسرائيلية من الناحية الشمالية والشرقية باتجاه الخيام وأحياء جديدة فيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-11-23

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل وصول المنخفض الجوي

LBCI
حال الطقس
2024-11-22

مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس

LBCI
حال الطقس
2024-11-21

منخفض جوي بإنتظارنا الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-20

المنخفض الجويّ يتراجع..ليعود يوم الأحد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:04

حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم

LBCI
خبر عاجل
2024-11-23

مصدر أمني لهيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل استهدفت فجر اليوم في بيروت مبنى كان يتواجد فيه رئيس دائرة العمليات في حزب الله محمد حيدر ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت

LBCI
فنّ
12:15

"حاج تضحكوا بقا عالناس"... عامر زيان: الله يستر ويحمي بلدنا الحبيب

LBCI
آخر الأخبار
03:31

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبيّ جوزيب بوريل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:42

استهداف مركز للجيش في العامرية… هذا ما في التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
16:43

غارات مستمرة على صور منذ الصباح الباكر... هكذا يبدو المشهد منها

LBCI
أمن وقضاء
16:42

المجازر الإسرائيلية تتواصل في البقاع... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
15:06

حريق في مبنى "راديو سترايك" في سن الفيل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التاريخ كسلاح: هكذا يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الآثار لتزوير السردية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تُسقط صواريخ خارقة للتحصينات في بيروت... وحزب الله: ما من شخصية في المبنى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الغارات الاسرائيلية مستمرة على الضاحية... هكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الجيش الاسرائيلي يدخل احياء في البياضة بعد مواجهات عنيفة ويعزل مرجعيون عن النبطية مجددا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

جني محصول زيتون الكفير الجنوبية وسط قلق المزارعين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:09

أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا

LBCI
خبر عاجل
05:39

اسرائيل تحذر سكان الحدث وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
06:57

لحظة الغارة الثانية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل

LBCI
خبر عاجل
13:07

أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
منوعات
13:35

"الـLBCI حضنتني"... هدى شديد تصارع السرطان بقوة وشجاعة: أنا وضعي متل وضع لبنان

LBCI
خبر عاجل
15:00

مركز طوارئ الصحة: 20 شهيدا و66 جريحا في حصيلة رابعة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا في بيروت

LBCI
خبر عاجل
09:39

حصيلة محدثة للغارة على البسطة الفوقا: 15 شهيدا و63 جريحا

LBCI
صحف اليوم
00:01

الجيش الإسرائيليّ على مشارف الليطاني (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More