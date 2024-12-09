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الطقس يتقلب بين ليل الخميس والجمعة... إليكم التفاصيل
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-12-09 | 01:22
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الطقس يتقلب بين ليل الخميس والجمعة... إليكم التفاصيل
يؤثر مرتفع جوي مداري يمتد من شمال افريقيا، على مناطق عدة من شرق المتوسط ويؤدي بالتالي الى استقرار بالأحوال الجوية ولأيام عدة مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
يتقلب الطقس بين ليل الخميس والجمعة مع أمطار متفرقة وتدني بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً
- الرياح: متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس غائم جزئيا بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٤ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس غائم جزئيا بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٤ و١٩ درجة بقاعاً، بين ٩ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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تقلبات جوية ضعيفة اليوم... هذه تفاصيل الطقس
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