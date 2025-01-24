المنخفض ينحسر اليوم... وكتل رطبة مرتقبة في هذه الأيام

منخفض جوي ضعيف الفعالية يؤثر على لبنان ويستمر لغاية ظهر اليوم يؤدي الى أمطار متفرقة تدني بدرجات الحرارة والثلوج على الجبال.

وكتل رطبة اخرى متوقعة بين الاحد والاثنين أيضاً تكون ضعيفة الفعالية.

ولا عواصف قوية في المدى القريب.



وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : متقلب غائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٦٠٠

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط احياناً جبلاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت : متقلب غائم جزئياً مع احتمال ٣٠٪؜ امطار محلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاحد : متقلب غائم مع احتمال ٥٠٪؜ امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متو والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س