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منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-02-04 | 23:52
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منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
تترافق كتل هوائية باردة جدًا قطبية المصدر مع تشكل منخفض جوي قصير المدة لكن عالي الفعالية ومصدره شرق اوروبا. يبدأ هذا المنخفض بالتأثير على لبنان تدريجيًا اليوم ويستمر لغاية يوم الجمعة ويتحول الطقس خلال هذه الفترة الى بارد جدًا ومثلج حيث تتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الـ١٠٠٠ متر بقليل الخميس خاصة شمالًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: الحرارة بين ٩ و١٦ ساحلًا وبين ١ و١١ بقاعًا وبين ٢ و٩ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: يتحول تدريجيًا الى غير مستقر بارد وممطر بغزارة مع برق ورعد وخطر تشكل سيول وتتساقط حبات البرد وتتساقط الثلوج على ١٧٠٠ متر وتتدنى ليلًا لتطال ١٣٠٠متر
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: سيء
- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: غير مستقر بارد جدًا وممطر خاصة قبل الظهر مع برق ورعد فيما تضعف الامطار مساءً وتتساقط الثلوج على ٨٠٠ متر وادنى بقليل شمالًا والحرارة تتراوح بين ٧ و١٢ ساحلًا وبين -٢ و٨ بقاعًا وبين صفر و٤ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية قوية خاصة جبلًا بين ٣٠ و٧٠ كم/س وتشتد اكثر على الجبال العالية
الجمعة: غير مستقر وبارد جدًا مع امطار محلية خفيفة وثلوج خفيف على ٩٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٧ و١٢ ساحلًا وبين -٢ و٨ بقاعًا وبين صفر و٤ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٣٠ و٥٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
ومثلج...
من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا
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