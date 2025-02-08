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بدءا من ظهر الأحد... منخفض جوي بارد يؤثر على لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-02-08 | 01:09
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بدءا من ظهر الأحد... منخفض جوي بارد يؤثر على لبنان
إليكم تفاصيل الطقس البارد...
ينكفئ المنخفض الجوي اليوم مع عودة الاستقرار النسبي الى أحوال الطقس، ليعود ويتأثر لبنان بمنخفض جوي معتاد وبارد بدءا من ظهر الغد الأحد ويستمر لغاية الخميس المقبل. أما درجات الحرارة فتسجل ارتفاعا لكنها تبقى باردة وما دون معدلاتها الموسمية.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٣ درجة ساحلا، وبين -٣ و٨ درجات بقاعاً وبين صفر و٥ درجات على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مستقر نسبياً وغائم جزئيا
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس يتحول الى غير مستقر وغائم بعد الظهر، فيما تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١١٠٠ الى الـ١٢٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٥ درجة ساحلا، وبين -٢ و١٠ درجات بقاعاً وبين ٢ و٦ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح متقلبة ضعيفة الى معتدلة بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الإثنين:
الطقس غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١٢٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٥ درجة ساحلا، وبين -٢ و١٠ درجة بقاعاً وبين ٢ و٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة الى معتدلة بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
منخفض جوي
أمطار
ثلوج
طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل
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