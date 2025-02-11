الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس

منخفض جوي ورياح رطبة وباردة ما زال يؤثر على لبنان بطقس غير مستقر، ممطر احياناً، ومثلج جبلاً، ويستمر لغاية الخميس بفعالية معتادة تشتد بين الاربعاء والخميس، فيما الاجواء تستمر باردة والحرارة تبقى ما دون معدلاتها الموسمية. من المتوقع ان تلامس الثلوج الـ ١٠٠٠ متر يوم الخميس قبل ان ينكفئ هذا المنخفض ليلا.



وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة بين ٨ و ١٤ ساحلا وبين -٣ و ١٠ بقاعاً وبين صفر و ٨ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غير مستقر وتتساقط امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج خفيفة على ١٣٠٠متر

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة تشتد احياناً بعد الظهر وتتساقط الثلوج على ١١٠٠ ~ ١٢٠٠متر ليلاً والحرارة تتراوح ٨ و ١٣ ساحلا وبين -١ و ١١ بقاعاً وبين ٢ و ٧ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



الخميس : غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة تشتد احياناً قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠متر والحرارة تتراوح ٨ و ١٣ ساحلا وبين -١ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٦ على ال ١٠٠٠ ~ ١١٠٠ متر ويلامس ٩٠٠متر شمالا فينا الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وجبلاً بين ٤٠ و ٧٠ كم/س.