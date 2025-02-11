الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس

حال الطقس
2025-02-11 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس

منخفض جوي ورياح رطبة وباردة ما زال يؤثر على لبنان بطقس غير مستقر، ممطر احياناً، ومثلج جبلاً، ويستمر لغاية الخميس بفعالية معتادة تشتد بين الاربعاء والخميس، فيما الاجواء تستمر باردة والحرارة تبقى ما دون معدلاتها الموسمية. من المتوقع ان تلامس الثلوج الـ ١٠٠٠ متر يوم الخميس قبل ان ينكفئ هذا المنخفض ليلا.

وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة بين ٨ و ١٤ ساحلا وبين -٣ و ١٠ بقاعاً وبين صفر و ٨ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : غير مستقر وتتساقط امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج خفيفة على ١٣٠٠متر
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة تشتد احياناً بعد الظهر وتتساقط الثلوج على  ١١٠٠ ~ ١٢٠٠متر ليلاً والحرارة تتراوح ٨ و ١٣ ساحلا وبين -١ و ١١ بقاعاً وبين ٢ و ٧ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

الخميس : غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة تشتد احياناً قبل الظهر وتتساقط الثلوج على  ١٠٠٠متر والحرارة تتراوح ٨ و ١٣ ساحلا وبين -١ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٦ على ال ١٠٠٠ ~ ١١٠٠ متر ويلامس ٩٠٠متر شمالا فينا الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وجبلاً بين ٤٠ و ٧٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

متر...والمنخفض

الجوي

مستمر

الخميس

طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-02-06

المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى

LBCI
حال الطقس
2025-02-10

طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-24

غوتيريش يدين احتجاز الحوثيين لسبعة من موظفي الأمم المتحدة يوم الخميس ويطالب بالافراج عنهم

LBCI
خبر عاجل
2025-01-18

معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-02-10

طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس

LBCI
حال الطقس
2025-02-09

أمطار وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
حال الطقس
2025-02-08

بدءا من ظهر الأحد... منخفض جوي بارد يؤثر على لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-02-07

طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-16

دانييلا رحمة لناصيف زيتون وشقيقها: "شو بحبكن" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-06

وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات

LBCI
خبر عاجل
2025-02-07

عبود: منع سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت... وهؤلاء هم المستثنون

LBCI
أخبار دولية
03:31

إيران تحيي ذكرى مرور 46 عاما على الثورة الإسلامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

قرارات ترامب المثيرة للجدل مستمرة... وطالت الرياضيات المتحولات جنسيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

"أكرم من مين؟" يعود خلال شهر رمضان... وهذا ما قاله وسام حنا للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

سوبر بول 59: بين الرياضة السياسة والنجوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

قطاع صناعي يمكن الإستثمار فيه بعيدًا عن السياحة والخدمات في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"غزة ليست شقة وكلام ترامب لا جدوى منه"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

قمة باريس للذكاء الإصطناعي: أوروبا تعود للمنافسة ومليارات ترسم مستقبل الـAI فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

عشر بلدات حدودية تحت الإحتلال الكامل و١٨ شباط لناظره قريب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الجيش الإسرائيلي يكثف نشاطاته على طرفي الحدود الشمالية إستعدادا لإنسحابه من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

الهدوء يعود إلى الحدود اللبنانية السورية... العشائر خلف الجيش اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:23

عملية سطو على أحد محال الصيارفة في الحمرا باءت بالفشل...أطلق النار عليهما وقَتل أحدهما

LBCI
أخبار لبنان
08:58

دعمًا لاستقلالية قرارهم... الـLBCI لن تغطي أي لقاءات للوزراء مع الكتل النيابية والأحزاب

LBCI
أمن وقضاء
06:08

فيديو يظهر حادثة الحمرا التي أدت الى مقتل شخص بعد محاولة سطو...

LBCI
خبر عاجل
14:53

نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30": الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا

LBCI
خبر عاجل
11:47

وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس التوقف عن إطلاق المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار وأصدرت تعليمات للجيش بأن يكون على أعلى درجات الاستعداد في غزة

LBCI
خبر عاجل
15:22

وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ"عشرين 30": أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام فالترقيع يكلّف أكثر من المستدام وأرفض أن أعد بموعد للـ24/24 لكن لديّ خطة وافكار يجب أن أدرسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

بعد أيام من اشتباكات الحدود الشرقية بين عشائر لبنانية وهيئة تحرير الشام... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:56

نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزير مكي ليس حزبيا... وهذا ما قاله عن اجتماع جعجع بالوزراء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More