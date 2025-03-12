الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
20
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
20
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-03-12 | 01:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة
يؤثّر مرتفع جوّيّ على لبنان، ما يؤدي الى استقرار تام في الطقس، لأيّام عديدة.
ويترافق مع تدفق كتل هوائية جافة وحارة نسبيًا.
ويتحوّل الطقس، في الأيّام المقبلة، إلى دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لتصبح فوق معدلاتها بحدود ٨ درجات بين أواخر الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع المقبل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢١ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مشمس
- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٨
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس:
قليل السحب الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢١ بقاعًا وبين ٧ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الجمعة:
قليل السحب الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢١ بقاعًا وبين ٧ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
ارتفاع
درجات
الحرارة
استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-01-02
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-01-02
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة...
0
حال الطقس
2025-03-10
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
حال الطقس
2025-03-10
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
0
حال الطقس
2025-03-10
طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-03-10
طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-03-02
استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-03-02
استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-03-11
استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة
حال الطقس
2025-03-11
استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة
0
حال الطقس
2025-03-10
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
حال الطقس
2025-03-10
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
0
حال الطقس
2025-03-10
طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-03-10
طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-03-09
طقس مستقر ودافئ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
2025-03-09
طقس مستقر ودافئ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:07
السفير الفرنسي: نحن الى جانب الحكومة لمساعدتها ودعم القطاع الثقافي
أخبار لبنان
12:07
السفير الفرنسي: نحن الى جانب الحكومة لمساعدتها ودعم القطاع الثقافي
0
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
0
أخبار لبنان
13:41
لجنة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية اجتمعت في الناقورة... وهذا ما بحثته
أخبار لبنان
13:41
لجنة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية اجتمعت في الناقورة... وهذا ما بحثته
0
أخبار دولية
02:14
وكالتا أنباء روسيتان: سفن حربية من روسيا وإيران والصين تدربت في خليج عمان
أخبار دولية
02:14
وكالتا أنباء روسيتان: سفن حربية من روسيا وإيران والصين تدربت في خليج عمان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
واشنطن وكييف على طاولة التفاوض في السعودية بغياب موسكو
تقارير نشرة الاخبار
14:40
واشنطن وكييف على طاولة التفاوض في السعودية بغياب موسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
خطة إسرائيلية لفرض واقع تقسيمي جديد في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:29
خطة إسرائيلية لفرض واقع تقسيمي جديد في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إتفاق الشرع - عبدي: صفحة جديدة في سوريا انعكاساتها عسكرية وإقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إتفاق الشرع - عبدي: صفحة جديدة في سوريا انعكاساتها عسكرية وإقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تفاصيل المشاروات التي سبقت الافراج عن اللبنانيين...
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تفاصيل المشاروات التي سبقت الافراج عن اللبنانيين...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
2
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
3
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
4
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
5
خبر عاجل
07:13
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا ومعلومات اولية عن سقوط اصابات
خبر عاجل
07:13
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا ومعلومات اولية عن سقوط اصابات
6
خبر عاجل
09:21
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله
خبر عاجل
09:21
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله
7
أخبار لبنان
05:11
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري
أخبار لبنان
05:11
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري
8
خبر عاجل
10:23
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في وادي فرون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
10:23
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في وادي فرون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More