طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة

يؤثّر مرتفع جوّيّ على لبنان، ما يؤدي الى استقرار تام في الطقس، لأيّام عديدة.



ويترافق مع تدفق كتل هوائية جافة وحارة نسبيًا.



ويتحوّل الطقس، في الأيّام المقبلة، إلى دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لتصبح فوق معدلاتها بحدود ٨ درجات بين أواخر الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢١ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٨



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس:



قليل السحب الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢١ بقاعًا وبين ٧ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة:

قليل السحب الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢١ بقاعًا وبين ٧ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س