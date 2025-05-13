كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان: طقس خريفي متقلب حتى الخميس

تتمركز كتل هوائية باردة شمال البحر الاسود، وتؤثر على لبنان بفعالية ضعيفة اليوم وفي الايام المقبلة، فيتحول معها الطقس الى خريفي متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة، واشتداد الرياح، ثم يعود الاستقرار التام يوم الجمعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئياً يتشكل الضباب مساءً

- الرياح : جنوبية غربية تنشط احياناً سرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) ويتحول هائج ليلاً وحرارة سطح المياه ٢١



الاربعاء: غائم جزئياً مع بعض الامطار المحلية والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س



الخميس: غائم جزئياً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية خاصة في القسم الثاني من النهار والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاص بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س