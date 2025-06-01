طقس ربيعي معتدل حتى الخميس... والحرارة ترتفع مجددًا نهاية الأسبوع

يتأثّر لبنان بطقس معتدل لغاية يوم الخميس، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل السحب والضباب.

تعود الحرارة وترتفع اواخر الاسبوع.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤



الاثنين: ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الثلاثاء: ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س