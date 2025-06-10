طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...

يسيطر على لبنان طقس حار مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة ولا تغيير في التوقعات الجويّة في الايام المقبلة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤



الاربعاء : ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الخميس : ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س