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طقس صيفيّ حار واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-07-10 | 04:55
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طقس صيفيّ حار واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة
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طقس صيفيّ حار واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

يؤثّر طقس صيفيّ حار معتاد على لبنان مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة، المتمحورة حول عتبة الثلاثين درجة.

 

وتنشط الرياح جبلًا وفي الداخل. 

 

ولا موجات حرّ في الأفق.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦  على الـ١٠٠٠ متر 

-الجو: حار وقليل السحب تتشكل سحب وضباب خفيف مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض إلى متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٨

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الجمعة:

حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا

 

السبت:

حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا

 
 
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