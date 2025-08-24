طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم قبل ان تعود وتنخفض بدءًا من غد الاثنين.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

- الحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مشمس مع تشكل سحب خفيفة وضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠



الاثنين : صيفي معتاد مشمس مع بعض السحب الخفيفة وتشكل ضباب. وانخفاض بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الثلاثاء : صيفي معتاد مشمس يتحول غائم جزئياً مع احتمال رذاذ محلي . واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س