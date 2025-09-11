تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

يؤثر طقس معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة ساحلًا وارتفاعها قليلًا جبلًا وبقاعًا مع تدني الرطوبة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ٦٠ وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الجمعة: صيفي معتاد قليل السحب الى غائم جزئيًا الى غائم ويتشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلًا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- السبت: صيفي معتاد قليل السحب الى غائم جزئيًا ويتشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س