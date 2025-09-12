الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر طقس معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتشكل تسحب خفيفة بعد الظهر تتكاثف بدءًا من الاثنين مع انخفاض الحرارة. واحتمال امطار عابرة في ١٧ ايلول.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس تتشكل سحب خفيفة بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ٦٠ وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: صيفي معتاد مشمس تتشكل سحب خفيفة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



الاحد: صيفي معتاد مشمس تتشكل سحب خفيفة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س