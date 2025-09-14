الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-09-14 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...

يؤثر على لبنان طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة يتحول الى متقلب أشبه بطقس خريفي بين الثلاثاء والاربعاء مع احتمال خفيف لبعض الامطار العابرة والمحلية  وانخفاض الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم:

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ٦٠ وحرارة سطح المياه ٢٩

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: غائم جزئيا  والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: متقلب غائم جزئيا  الى غائم مع احتمال خفيف لبعض الامطار العابرة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣  على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

معتاد

استقرار

بدرجات

الحرارة...

طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-07-18

طقس صيفيّ معتاد حار ورطب يؤثر على لبنان واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-07-05

طقس صيفيّ حار معتاد واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-06-20

طقس معتاد مع استقرار بدرجات الحرارة...

LBCI
حال الطقس
2025-09-01

طقس صيفي معتاد واستقرار بدرجات الحرارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-13

طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع

LBCI
حال الطقس
2025-09-12

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-09-11

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

LBCI
حال الطقس
2025-09-10

إليكم حال الطقس في لبنان...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-20

الوطالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير فوق مدينة النبطية والجوار

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-01

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
05:38

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نستعد لتهديدات صادرة عن إيران وحماس والجهاد الإسلامي خصوصا قبيل 7 تشرين الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
13:41

فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين

LBCI
أمن وقضاء
13:29

عداد الموت على الطرقات إلى إرتفاع بغياب هيبة القانون والدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا

LBCI
أمن وقضاء
13:24

في عين الحلوة والبداوي فتح تواصل تسليم السلاح والعين على قوى التحالف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:36

الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
14:27

دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

LBCI
أخبار لبنان
10:24

"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More