طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-09-14 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
يؤثر على لبنان طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة يتحول الى متقلب أشبه بطقس خريفي بين الثلاثاء والاربعاء مع احتمال خفيف لبعض الامطار العابرة والمحلية وانخفاض الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ٦٠ وحرارة سطح المياه ٢٩
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ساحلا وبين ١٤ و٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الثلاثاء: متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال خفيف لبعض الامطار العابرة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
معتاد
استقرار
بدرجات
الحرارة...
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
السابق
