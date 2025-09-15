الأخبار
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
حال الطقس
2025-09-15 | 04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
يؤثر طقس معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة يتحول الطقس متقلب اشبه بطقس خريفي بين غد الثلاثاء والاربعاء مع احتمال خفيف لبعض الامطار الخفيفة العابرة والمحلية مع انخفاض الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء احيانًا جبلًا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ٦٠ وحرارة سطح المياه ٢٩
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: متقلب غائم جزئيًا الى غائم مع إحتمال خفيف لبعض الامطار العابرة والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
الاربعاء: متقلب غائم جزئيًا الى غائم مع إحتمال خفيف لبعض الامطار العابرة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
