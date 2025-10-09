لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

يتعرض لبنان لمنخفض جوي معتاد وممطر أحياناً متمركز فوق البحر الأسود ويستمر تأثيره لغاية صباح غد الجمعة مع توقع تساقط أولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء اليوم.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٥ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر

- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع أمطار متفرقة

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س وتكون قوية شمالا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (١٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الجمعة: الطقس غائم جزئياً مع ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق باكرا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي:

- بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، وبين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح تتحول الى شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم.



السبت: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي:

- بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم.