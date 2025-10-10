المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

ينكفئ اليوم المنخفض الجوي ويعود الاستقرار تدريجياً اليوم وغدا قبل أن يتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة الأحد تؤدي الى بعض الأمطار الرعدية شمالا.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: غائم جزئياً

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س قوية شمالا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: الطقس غائم جزئياً مع ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و22 درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح تتحول الى جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س.