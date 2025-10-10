الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-10-10 | 02:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

ينكفئ اليوم المنخفض الجوي ويعود الاستقرار تدريجياً اليوم وغدا قبل أن يتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة الأحد تؤدي الى بعض الأمطار الرعدية شمالا.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: غائم جزئياً
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س قوية شمالا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: الطقس غائم جزئياً مع ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و22 درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح تتحول الى جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

طقس

المنخفض الجوي

أمطار

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-10-03

تفاصيل طقس الـWeekend...

LBCI
حال الطقس
2025-10-09

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

LBCI
حال الطقس
2025-10-08

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-10-09

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-10-08

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-10-07

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
حال الطقس
2025-10-06

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام

LBCI
أخبار دولية
2025-10-08

الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة

LBCI
منوعات
2025-10-02

طفلة في الثانية من عمرها تُختار كـ"إلهة حية" جديدة (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:38

وزير الخارجية السوري في بيروت اليوم... وهذا ما قالته مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
12:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
أمن وقضاء
07:15

مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

LBCI
خبر عاجل
05:21

مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More