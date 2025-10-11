كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

يؤثر على لبنان طقس مستقر اليوم ولغاية ظهر الغد. ويتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة ظهر غد الأحد تؤدي الى تساقط بعض الأمطار الرعدية خصوصا في الشمال.



في تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: قليل السحب الى غائم حزئياً

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتكون قوية شمالا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: الطقس غائم جزئياً مع ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية تترافق مع برق ورعد وتشتد في بعض مناطق الشمال خصوصا في عكار. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح تتحول الى جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.



الإثنين: الطقس مستقر ومشمس الى غائم جزئياً مع ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول الى جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.