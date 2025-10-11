الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-10-11 | 02:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
يؤثر على لبنان طقس مستقر اليوم ولغاية ظهر الغد. ويتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة ظهر غد الأحد تؤدي الى تساقط بعض الأمطار الرعدية خصوصا في الشمال.
في تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
-الجو: قليل السحب الى غائم حزئياً
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتكون قوية شمالا
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس غائم جزئياً مع ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية تترافق مع برق ورعد وتشتد في بعض مناطق الشمال خصوصا في عكار. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح تتحول الى جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.
الإثنين:
الطقس مستقر ومشمس الى غائم جزئياً مع ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول الى جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
لبنان
كتل هوائية رطبة
الأمطار
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-28
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
2025-09-28
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
0
حال الطقس
2025-10-02
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
2025-10-02
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
0
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-10-10
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
2025-10-10
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
0
حال الطقس
2025-10-09
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-09
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-10-08
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-08
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-10-07
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
2025-10-07
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:17
واللا عن مصادر مطلعة: 60 أسيرا فقط من حماس من بين 195 أسيرا سيتم الإفراج عنهم
آخر الأخبار
03:17
واللا عن مصادر مطلعة: 60 أسيرا فقط من حماس من بين 195 أسيرا سيتم الإفراج عنهم
0
آخر الأخبار
03:22
الجزيرة: استمرار عودة مئات آلاف النازحين إلى مدينة غزة ومناطق في الشمال
آخر الأخبار
03:22
الجزيرة: استمرار عودة مئات آلاف النازحين إلى مدينة غزة ومناطق في الشمال
0
صحة وتغذية
2025-10-07
فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية
صحة وتغذية
2025-10-07
فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية
0
خبر عاجل
07:09
متحدث باسم البيت الأبيض بشأن جائزة نوبل للسلام: ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام
خبر عاجل
07:09
متحدث باسم البيت الأبيض بشأن جائزة نوبل للسلام: ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الشيباني: زيارة تاريخية للبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
2
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
أخبار لبنان
05:42
أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...
3
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
4
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
أخبار لبنان
05:09
رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك
5
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
6
أخبار دولية
05:11
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
أخبار دولية
05:11
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025
7
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
8
أخبار دولية
08:25
ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان
أخبار دولية
08:25
ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More