كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان

يتأثر لبنان بعد الظهر، بكتل هوائية رطبة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الرعدية، خصوصًا شمالًا.
ويعود الاستقرار التام غدًا قبل الظهر.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : يتحول تدريجيًا إلى غائم جزئيًّا و غائم احيانًا مع ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية، خصوصًا شمالًا تترافق مع برق ورعد وتشتد في بعض مناطق الشمال خصوصًا عكار
-الحرارة : تتراوح بين ١٨ و ٢٥ ساحلًا وبين ١٢ و ٢٣ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلًا : ٥٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س قوية شمالًا
- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج ١٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين:
مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٤ بقاعًا وبين ١٠ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥
الثلاثاء:
مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٤ بقاعًا وبين ١٠ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥