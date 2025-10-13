الأخبار
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-10-13 | 02:39
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...
يؤثر على لبنان استقرار جوي تام اليوم وفي الايام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: يتحول قليل السحب
-الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.
الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الايام
المقبلة...
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان
السابق
