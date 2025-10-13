استقرار جوي تام في الايام المقبلة...

يؤثر على لبنان استقرار جوي تام اليوم وفي الايام المقبلة.-الجو: يتحول قليل السحب-الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.