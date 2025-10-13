الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار جوي تام في الايام المقبلة...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-10-13 | 02:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...

يؤثر على لبنان استقرار جوي تام اليوم وفي الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: يتحول قليل السحب
-الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.

الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الايام

المقبلة...

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

المستشار الألماني يأمل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن خلال الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

نتنياهو: نأمل باستعادة كل الرهائن في غزة "خلال الأيام المقبلة"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-17

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الأليزيه: الرئيس ماكرون سيسمي رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-10-12

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-10-11

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

LBCI
حال الطقس
2025-10-10

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
حال الطقس
2025-10-09

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:15

ترامب يغادر إسرائيل متوجها إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:00

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الرئيس ترامب أنقذ حياة المختطفين والجنود وملايين من الأرواح

LBCI
أخبار دولية
02:23

آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب

LBCI
آخر الأخبار
07:19

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إخراج عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:23

آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى

LBCI
أخبار دولية
13:27

الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...

LBCI
أخبار دولية
13:20

دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
فنّ
04:13

بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
خبر عاجل
10:55

آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
خبر عاجل
07:47

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More