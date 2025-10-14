إستقرار جوي يؤثر على لبنان...

يؤثر استقرار جوي تام على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس اجمالًا

- الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٧ ساحلًا وبين ١٢ و٢٣ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاربعاء والخميس: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلًا وبين ١٢ و٢٤ بقاعًا وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س

