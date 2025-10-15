الطقس مستقر وهذه تفاصيله...

يؤثر استقرار جوي تام على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس اجمالًا

- الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٧ ساحلًا وبين ٨ و٢٤ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: مستقر مشمس يتحول إلى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلًا وبين ٨ و٢٤ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س



الجمعة: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلًا وبين ٩ و٢٥ بقاعًا وبين ١٠ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س